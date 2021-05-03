В ночь на 4 мая в Ижевске ожидается усиление ветра

Пресс-служба Администрации Ижевска сообщает об усилении ветра в ночь с 3 на 4 мая. По прогнозам, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Днем во вторник, 4 мая, скорость ветра увеличится до 20 м/с.

Водителям власти советуют внимательно выбирать место для стоянки автомобиля – подальше от деревьев, кровель и рекламных щитов. А пешеходам рекомендовано двигаться подальше от проезжей части.

Напомним, 1 мая сильный ветер стал причиной трагедии. Из-за порывов на улице Металлистов упало дерево. Под ним оказалась 75-летняя женщина. Она получила тяжелую травму головы и скончалась в больнице.

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