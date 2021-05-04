Тариф для проезда коммерческих машин на мостах через Каму и Буй вырастет с 1 июня в Удмуртии
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С 1 июня для проезда коммерческих машин на мостах через реки Кама и Буй в Удмуртии изменится тариф. В среднем цены увеличатся на 3,5%, что ниже уровня инфляции за 2020 год. Важно отметить, что изменения коснутся транспорта, высота которого более 2 метров. Об этом сообщила пресс-служба ООО «РИК» (Региональная инвестиционная компания).
Новые расценки на проезд ниже предельных, утвержденных правительством республики.
Несмотря на новые тарифы проезда, акция для двухосного среднегабаритного транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 т и габаритной высотой более чем 2,6 м продолжает действовать. Напомним, благодаря ей все автомобили, подходящие под ее условия, смогут проезжать по более выгодным тарифам второй тарифной группы.
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