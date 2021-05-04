В Октябрьском районе Ижевска введён карантин по бешенству из-за домашней кошки Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе Ижевска введён карантин по бешенству. Там 26 апреля, в одной из многоэтажек на улице Школьной, нашли кошку с этим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

Отмечается, что животное было домашнее и ранее таких случаев в городе не фиксировалось.

С кошкой в последнее время контактировали около 10 человек. Все они находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, ветеринарная служба Ижевска провела все необходимые мероприятия, направленные на локализацию эпизоотического очага и предотвращение распространения бешенства.

А еще началась вакцинация кошек и собак из соседних домов.

Напомним, в Удмуртии стартовал месячник бесплатной вакцинации животных. Планируется привить более 100 тысяч животных.

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