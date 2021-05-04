В Удмуртии 4 мая ожидаются грозы Фото: pixabay.com

До 19:00 4 мая 2021 года по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Спасатели рекомендуют населению следить за новостями в своем населенном пункте. Кроме того жителей Удмуртии просят подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения электричества.

Особенно внимательными просят быть водителей. Если есть возможность, автолюбителей просят воздержаться от дальних поездок.

А пешеходам рекомендуется обращать внимание на провода линий электропередач, которые могут быть оборваны из-за сильных порывов ветра.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 4 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

«Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны

«За нами присматривает кто-то вроде ангела-хранителя»: фельдшер из Ижевска рассказал о борьбе с ковидом и буднях скорой помощи