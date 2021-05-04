Упавшие остановки и поваленные деревья: жители Ижевска делятся последствиями сильного ветра

Фото: со страницы главы Ижевска Олега Бекмеметьева
Накануне ночью, 3 мая, в Ижевске наблюдалось усиление ветра. Он дул со скоростью 15 м/с. Жители города стали делится в социальных сетях - в группе «Благоустройство г. Ижевска» «ВКонтакте» фотографиями последствий ухудшения погоды.
Проблемы с остановками
На улице Берша сильный ветер опрокинул целый остановочный комплекс. На место выехала аварийная бригада и поставила остановку на место. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в своих социальных сетях.
Фото: со страницы главы Ижевска Олега Бекмеметьева
Кроме того, жители города заметили оторвавшийся от остановки на улице Гагарина кусок поликарбоната, который лежал неподалеку на газоне. Граждане беспокоятся, что в скором времени так же может оторваться еще один кусок обшивки.
Фото: Алексей Дерябин в группе «Благоустройство г. Ижевска» во «ВКонтакте»
Опасные деревья
Мэр города сообщил, что в аварийные службы поступило 10 сообщений по упавшим деревьям и опасно нависающим веткам.
Фото: со страницы главы Ижевска Олега Бекмеметьева
В группе «Благоустройство г. Ижевска» «ВКонтакте» жители также поделились этой проблемой. Так, нависшая на проводах и представляющая опасность для граждан ветка была замечена в лесу на улице Севастопольская. А в лесу у ТРК «Столица» дерево запуталась в ветках других растений и повисло прямо над пешеходной тропой.
Кроме того упавшие деревья жители заметили в логу на улице Драгунова и на спуске от Дворца пионеров к набережной.
Фото: Айгюль Латыпова в группе «Благоустройство г. Ижевска» во «ВКонтакте»
Фото: Наталия Акимова в группе «Благоустройство г. Ижевска» во «ВКонтакте»
Реакция властей
Олег Бекмеметьев поручил главам районов Ижевска взять ситуацию под личный контроль.
«Здесь прошу глав районов ежедневно контролировать свои территории, объезжать дворы и улицы, оперативно реагировать на сигналы жителей в соцсетях. Обращения об опасных деревьях должны отрабатываться день в день», - пишет мэр города в социальных сетях.
Так, о проделанной работе на своей странице отчиталась глава Первомайского района Наталья Созонова. Она поделилась фотографиями с процессом уборки сломавшихся веток.
Фото: со страницы главы Первомайского района Ижевска Натальи Созоновой
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