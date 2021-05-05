Двустроннее движение планируют организовать на улице Тарасова в Ижевске

Улицу Тарасова планируют расширить Фото: Архив КП

В Ижевске пройдут общественные слушания по планировке территории на ул. Тарасова от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Школьной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ижевска.

Дорогу планируют расширить, реконструировать на ней перекресток и организовать двустороннее движение.

Администрация Октябрьского района должна организовать общественные слушания. В них примут участие жители района, правообладатели земельных участков и помещений рядом.

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