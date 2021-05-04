Когда откроют школу на Берша и где появятся новые парковки: глава Устиновского района ответил на вопросы ижевчан

«Комсомолка» продолжает проект «Открытая власть» Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Комсомолка» совместно с Общественной палатой Ижевска продолжает проект «Открытая власть». Напомним, что он помогает ижевчанам получать ответы на свои вопросы от городских чиновников, а представителям власти - доносить до жителей важную информацию. На этот раз гостем радио «КП» стал глава Устиновского района Владимир Петухов. Мы собрали главные вопросы, прозвучавшие в эфире.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ

По словам Владимира Петухова, служба благоустройства дорожного хозяйства будет организовывать рейд по проверке дорог.

«В прошлом году у нас благоустроена была дорога, которая ведет в Старки, - Спортивная улица. На сегодняшний момент нареканий пока не было. Основные претензии, которые звучат из социальных сетей - это нарекания в адрес дороги улица Берша. Подрядчику выдано предписание до 25 мая устранить те моменты, которые мешают комфортно передвигаться на автомобилях нашим жителям. Также в этом году у нас полноценно планируется отремонтировать по программе «Безопасные и качественные дороги» улицу Ворошилова, а также два тротуара с обеих сторон. Планируется, что работы начнутся в мае».

Проводиться будет и ямочный ремонт - за работы отвечает фирма «Радонеж».

«Они ведут его уже достаточно давно. Работают ночью, обычно берут от одной до двух улиц. Количество участков довольно сложно считать - например, улицу Ворошилова ремонтировали на протяжении 2-3 ночей. Я очень часто выезжаю вместе с подрядчиком по ночам. В первую очередь, конечно, реагируем на те обращения в социальных сетях, которые оставляют люди. Но и в плановом режиме все это делается».

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В прошлом году в Устиновском районе началась работа по благоустройству леса около ТРК «Столица», были сделаны два тротуара - со стороны самого торгового центра и со стороны Цветочной. В этом году средства на этот проект пока не выделены, однако в будущем работы могут продолжиться. Проект достаточно большой и будет разбит на несколько этапов.

«Точно так же, если мы сейчас перейдем к «Тишино», у нас этот проект получается достаточно дорогой и большой, там будет тоже несколько этапов. Соответственно весь проект больше 100 000 000 рублей. Напомним, что парк «Тишино» участвует во всероссийском голосовании - победа в нем позволит нам привлечь гораздо больше инвестиций. Можно будет зарегистрироваться через привязку сайта Госуслуги, проголосовать за те объекты, которые там будут выложены. Голосование продлится до 30 мая».

О ПАРКОВКЕ НА ТРОТУАРЕ

Один из вопросов, который поступил в студию, касался ситуации на Барышникова, 81. Там на пешеходной дорожке постоянно стоят автомобили, загораживая пожарный выход.

«Согласно безопасности дорожного движения, автомобили не имеют права парковаться на пешеходном тротуаре. В данном случае, если вы заметили автомобиль, который припаркован на пешеходном тротуаре, можете вызвать ГИБДД, экипаж приедет и составит протокол. Для того, чтобы избежать подобных моментов на своей придомовой территории, собственники жилья могут принять решение и попросить свою управляющую компанию об обустройстве неких ограждений для того, чтоб машины не могли въезжать. Такие ограждения у нас на многих придомовых территориях сделаны. Кроме этого, вы можете также обратиться в управление благоустройства и охраны окружающей среды, в технический совет, с просьбой разрешить вам установку знаков, запрещающих парковку автомобилей. Если это придомовая территория, то заявления принимают в любом случае».

При этом общее собрание жильцов можно провести не только в очном, но и заочном формате - вынести вопросы для обсуждения и проголосовать за них.

О КАТКАХ

Один из вопросов, прозвучавших в эфире, касался закрытия катка около школы №81. Глава района рассказал, где еще можно тренироваться.

«На территории Устиновского района есть ледовый дворец «Молодежный», куда можно прийти покататься. Кроме этого, катки у нас были открыты в эту зиму на территории школьных участков. Каток около школы №81 был коммерческим. Кроме того, иногда его заливала школа. Пока инвесторов, которые были бы заинтересованы в этом участке и вновь хотели бы открыть там каток, не было».

О ТЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖКАХ

Ижевчане пожаловались на темную пешеходную дорожку в сквере около школы №53. По словам Владимира Петухова, это одна из проблем, над решением которой ведется работа.

«В этом году нам удалось сдвинуть этот вопрос с места. Мы переговорили с действующим депутатом по данному округу и по той информации, которая в наш адрес предоставлена, в этом году будет обустроено несколько светоточек, которые позволят осветить данную дорожку. Раньше эта дорожка освещалась большими фонарями, которые были расположены на территории крыш двух школ - №53 и №256. Но, к сожалению, это требовало слишком больших энергозатрат. Мы с вами понимаем, что все школы переходят к бережливому энергопотреблению. Поэтому договорились, что будет сделано в этом году».

По прогнозу главы района, к новому учебному году светоточки уже будут установлены.

Еще один темный участок, работа по которому ведется, находится около детской поликлиники на Короткова.

«По поводу пешеходной дорожки в этом месте мы уже направили свою заявку, сейчас отрабатываем совместно с депутатом по данному округу включение данных работ в реестр. Я надеюсь, что в этом году светоточка может там уже появиться. Но надо понимать, если реестр уже сформирован, то, скорее всего, в этом году может не получиться. Но если реестр не сформирован, то можно попробовать».

О НОВЫХ ПАРКОВКАХ

Рассказал Владимир Петухов и о парковках рядом с общественными местами: детской поликлиникой №8, поликлиникой на Труда и налоговой. Так, помимо собственной парковки, у детской поликлиники могут появиться дополнительные места. Они могут быть запланированы в рамках проекта благоустройства аллеи вдоль улицы Маслюкова - она как раз проходил вдоль детской поликлиники №8.

«Мы внесли свои предложения, о том, что нужно выделить места под парковку, потому что рядом есть сад №258, к которому родителям тоже негде припарковаться, - отметил руководитель района. - По поводу поликлиники на улице Труда - к сожалению, на сегодняшний момент вся территория, которая прилегает к этой поликлинике, - это придомовая территория. Город не имеет права там делать парковки. Они могут появиться там либо за счет средств жителей, либо если жильцы отмежуются и передадут эти земли в муниципалитет. По поводу налоговой - на сегодняшний момент, насколько я помню, там даже места нет, где можно было бы сделать эти парковки. Люди чаще всего паркуются недалеко от УФМС и прокуратуры. Пока что я мест там не могу найти. Но ваш вопрос очень актуален. Мы его возьмем в проработку, посмотрим, что можно сделать».

О ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

Рассказал глава района и о площадке для выгула собак в парке «Тишино», которая пользует популярностью. Сюда приходят собачники как с Союзной, так и с Берша.

«[люди] очень довольны. Подсказывают и даже дают предложения, что можно было бы добавить в следующих площадках. […] Самое главное, наконец-то мы увидели, что люди убирают отходы за своими животными. Вот на этой площадке так».

О ТРОТУАРАХ

Большое внимание на эфире уделили и тротуарам. Так, в рамках БКД в Устиновском районе будут сделаны две пешеходные дорожки. Еще семь - по «Пешеходному Ижевску».

«Смотрите, в рамках «Пешеходного Ижевска» тротуары определялись количеством обращений жителей, в том числе и встречами с депутатами действующими городской думы. И у нас в этот перечень вошли в предварительное - это проезд Автозаводской со стороны домов 105, 107, 109 по улице Ворошилова, - отметил глава района. - А вот участок на улице Ворошилова (от 9 Января до Ворошилова, 46) пройдет в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Кроме этого, печально известный постоянно подтапливаемый тротуар на улице Автозаводской, вдоль домов Автозаводская 2, 18, 30. Очень широкий тротуар. Улица Сабурова - планируется от улицы Петрова до улицы Союзной (северная сторона). Как раз вдоль домов Сабурова 21, 23, 25, тот тротуар, который постоянно топит. Это напротив Петровского. Там постоянно подтапливает и очень часто выкладывают фотографии данного тротуара. Но здесь надо понимать, - это особенность того тротуара. Он находится как бы в низинке и постоянно все талые воды приходят туда. Кроме того, недавно, как раз мы выезжали вместе с депутатом и председателем городской думы Губаевым Фаридом Ильдусовичем, куратором данного проекта, на тротуар по улице Молодежной, западной стороны участка улицы Ленина до заезда к почтовому отделению, до Молодежной 16. Получается ситуация очень интересная, когда года 3 назад мы отремонтировали с одной стороны тротуар по улице Молодежная. А на другую, к сожалению, не хватило средств. И в этом году, я уверен, будет сделано красиво».

Кроме этого, как раз тут недавно всплывала улица Барышникова. По улице Барышникова от перекрестка, вдоль домов №71, №69, №67, до улицы Союзная. И очень большой тротуар, очень широкий - это улица Самсонова с одной стороны, от улицы Ленина до улицы Курченко. То есть достаточно большое количество тротуаров включено в этот накопительный список, работы по которому предполагается реализовать уже в этом году.

О САДИКЕ И ШКОЛЕ НА БЕРША

В ближайшее время на Берша планируется открыть сразу два садика. Первый садик - на 220 мест - в седьмом восточном микрорайоне.

«30 декабря было закончено строительство. Сейчас ведутся работы по получению лицензии и заключение о санитарно-эпидемиологических соответствиях. Я думаю, что в сентябре вы пойдете в новый детский сад, - отметил глава. – Но мы сразу же говорим, что потребность [жителей] не закрывается. И нам очень везет с тем, что рядом, в восьмом восточном микрорайоне, строится второй детский сад, тоже на 220 мест. Завершить строительство планируется также в декабре 2021 года. Плюс около 4-5 месяцев на получение заключения о санитарно-эпидемиологическом соответствии и лицензии на образовательную деятельность».

Ожидается и открытие школы, которая должна быть сдана в этом году - по контракту, до 30 июня 2021 года.

«Надо понимать, что она, как любой строящийся социальный объект, потребует получения документов на имущество, заключения санитарно-эпидемиологической станции, а также лицензии о ведении образовательной деятельности. Планируется открытие школы 1 ноября 2021 года. На сегодняшний момент все учащиеся распределены по близлежащим школам: №34, №76, №81, частично №7».

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