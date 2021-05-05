Внешность на миллион: сколько стоят пластические операции ижевчанки Рита Керн Фото: личный архив героев

Ижевчанка и экс-звезда «Дома-2» Маргарита Кутаева, более известная публике как Рита Керн сделала множество пластических операций. Журнал Cosmopolitan обратился к врачу-дерматокосметологу Наталье Комарчевой, которая профессиональным взглядом смогла выяснить, что именно Рита Керн изменила в своей внешности и во сколько девушке обошлись эти перемены.

Так, Наталья сообщила, что девушка очевидно увеличивала грудь, губы, делала ринопластику (меняла форму носа). Кроме того, специалист заметила, что в теле Риты могут быть вставные импланты в ягодицах. Также доктор уверена, что девушка прибегала к липосакции и регулярно делает инъекции различными препаратами, чтобы сохранить свою молодость.

В итоге Cosmopolitan оценил изменения во внешности девушки в сумму около 1 000 000 рублей.

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