В Ижевске откроется «Школа удмуртского тиктокера»

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии

В Ижевске открывается «Школа удмуртского тиктокера» для учеников 7-11 классов, которые владеют и интересуются удмуртским языком и культурой. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии.

Наставником проекта выступит Ольга Степанова. А идея проекта принадлежит активистке удмуртской молодёжной общественной организации «Куара» Татьяне Пудовой. Она выиграла грант Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь».

В рамках проекта в пяти районных школах Удмуртии пройдут обучающие выезды. 30 лучших участников «ТикТок марафона» попадут на трехдневный практикум-интесив «TikTok корка».

Напомним, недавно блогер из Удмуртии Вера Вандербера (в «Инстаграм» vera_wonderbera, в «ТикТок» dnevnik_udmurtki) попала в первый национальный тикток-хаус.

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