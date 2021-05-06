В апреле в Удмуртии зафиксировали несколько погодных рекордов Фото: pixabay.com

В апреле в Удмуртии погодные показатели побили несколько температурных рекордов. В среднем температура воздуха за прошедший месяц держалась на 1-2 градуса выше нормы, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Самое высокое среднесуточное значение температуры зафиксировали поднимался в Ижевске 15 апреля - +15,6°C. Это был самый теплый день месяца. А вот самым холодным стал - 5 апреля в Глазове с показателем в -0,2°C в среднем за сутки.

Всего по региону в прошедшем месяце было установлено несколько абсолютных рекордов максимальной температуры воздуха. Так, 14 апреля столбик термометра поднимался до отметки в +21,4°C (предыдущий рекорд в 1962 году +20,7 градуса), а 15 апреля воздух прогрелся до +22°C (предыдущий рекорд в 1973 году +21,9 градуса).

Кроме того, в апреле в полтора раза была превышена норма осадков. По этому показателю новые рекорды были установлены 1, 2 и 10 апреля.

О погоде на май «Комсомолка» рассказывала ранее.

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