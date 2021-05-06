33-летняя девушка из Ижевска борется за звание «Мисс Maxim»

Екатерина Душина, фото: miss.maximonline.ru

33-летняя ижевчанка Екатерина Душина попала в очередную тридцатку претенденток на звание ежегодного конкурса красоты «Мисс Maxim» от популярного мужского журнала Maxim («Максим», 18+). Фотографии были опубликованы 5 мая и девушка уже собрала 33% голосов.

Девушка прошла отбор редакторов журнала, попала в 160 секси-красавиц и теперь участвует в голосовании в формате «Кто горячее?!».

Кстати, проголосовать за Екатерину на сайте конкурса может любой желающий. Голоса принимаются до 24 мая. 10 девушек по результатам фотосессии станут претендентками на победу и на попадание на главную страницу журнала.

Напомним, ранее мы рассказывали, что участие в конкурсе также принимает 37-летняя Ирина Мерзлякова из Ижевска. Она рассказала «Комсомолке» зачем ей участие в этом конкурсе и как к этому относятся знакомые.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лицом кампании спортивного бренда

В Ижевске откроется «Школа удмуртского тиктокера»