Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лицом кампании спортивного бренда

Олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова стала лицом новой кампании спортивного бренда Puma. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Под хэштегом #ВидетьТолькоЛучшее жителей просят делиться историями о том, каким достижением они гордятся больше всего и кто или что помогли им достичь этого.

Так, сама Алина рассказала историю, как она шла к победе на Чемпионате мира в Японии в марте 2019 года.

«Благодаря невероятной поддержке моей команды, семьи и болельщиков мне удалось преодолеть все препятствия и стать Чемпионкой мира. Я помню момент, когда осознала, что у меня теперь есть все мировые титулы по фигурному катанию. Это было как во сне, и я поняла, что мечты сбываются», – пишет девушка.

Кстати, победители конкурса получат кроссовки известного бренда.

Также лицом кампании стал известный певец Feduk (Федор Инсаров).

Кстати, недавно уроженка Ижевска Наталья Осман стала лицом аксессуаров итальянского модного дома Max Mara. Она снялась в рекламном ролике новой модели очков бренда.

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