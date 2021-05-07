1418 георгиевских ленточек раздали кондукторы пассажирам автобусов в Ижевске

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Кондукторы АО «ИПОПАТ» и волонтеры 6 мая присоединилось к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проводится уже 16 раз. Они раздавали этот символ памяти в автобусных городских маршрутах с цифрой «9» в номерах: 9-м, 19-м, 29-м. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«1418 – именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война, и именно столько георгиевских ленточек раздали кондукторы ИПОПАТа и волонтеры в автобусах Ижевска», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Кроме того, в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне сами кондукторы всех городских маршрутов носят у сердца георгиевские ленточки.

Всего, в Ижевске планируется до 9 мая раздать 40 000 ленточек.

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