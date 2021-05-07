Церемония захоронения останков без вести пропавшего красноармейца из Удмуртии прошла в Ижевске 7 мая Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Сегодня, 7 мая, на территории Северного кладбища в Ижевске прошла церемония захоронения найденных в 2020 году останков участника Великой Отечественной войны Пасынкова Николая Григорьевича. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Также прошел траурный митинг, участницей которого стала внучка героя Ольга Фроленок.

«Он призывался Старо-Зятцинским военкоматом. Насколько мне известно, уже во второй половине июля он стал участником боевых действий. Осталась его ждать жена с двумя детьми, один из которых – мой папа. Когда мы пришли на встречу с поисковиками (это поисковая группа «Русь», которая проводит раскопки на подступах к Москве), я увидела молодых ребят. Огромное им спасибо за то, что они делают. Они делают великое дело, потому что солдаты должны возвращаться на родину», – сказала Ольга Фроленок.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Его останки нашли на территории Бельского района Тверской области в ходе Вахты памяти в 2020 году московским поисковым отрядом «Русь». Честь вернуть прах бойца на родину выпала лучшим кадетам Школы юных летчиков – Андрею Утехину и Данилу Суворову. Кроме того, при раскопках были обнаружены зеркальце, солдатский медальон и бланк Николая Григорьевича, которые сегодня передали семье.

Без вести пропавшим солдат считался с февраля 1942 года.

«Домой вернулся ее верный сын Николай Григорьевич Пасынков. 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, и эхо этого страшного времени до сих пор отзывается в каждой семье. И наша прямая задача – отдавать дань памяти нашим героям и помнить, чтобы не допустить ее повторения. Мы будем прилагать все свои силы, чтобы память о наших героях, память о Великой Отечественной войне всегда жила», – говорит руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

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