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Общество7 мая 2021 15:18

Более 11 тысяч жителей Удмуртии отдали свои голоса за пространства для благоустройства во Всероссийском голосовании

Все желающие могут проголосовать до 30 мая
Анна Митрофанова
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Более 11 тысяч жителей Удмуртии отдали свои голоса за пространства для благоустройства во Всероссийском голосовании

Более 11 тысяч жителей Удмуртии отдали свои голоса за пространства для благоустройства во Всероссийском голосовании

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В конце апреля на электронной федеральной платформе 18.gorodsreda.ru апреля в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало голосование за общественные пространства, которые планируют благоустроить в 2022 году в Удмуртии. Оно продлится до 30 мая, а объекты предлагается выбрать самим жителям республики. Так, уже 11 235 жителей отдали свои голоса во Всероссийском голосовании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что среди остальных территорий, участвующих в голосовании, самая большая активность в Игре. Там уже почти 900 человек проголосовали за благоустройство территории перед кафе «Рябинушка».

Проголосовать сможет любой желающий житель Удмуртии, который уже получил паспорт – достиг 14 лет. На сайте размещены общественные территории и дизайн-проекты благоустройства в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, Игре и Уве. Отдать голос за один из объектов можно с помощью учетной записи «Госуслуг» или зарегистрировавшись на сайте по номеру телефона.

«Пока лидер среди объектов в столице – эспланада Центральной площади, затем парк «Тишино» и «Березовая роща». В рамках голосования в Ижевске горожане решают, какая территория будет благоустроена в первую очередь и получит больший объем финансирования. Напомню, что в прошлом году приведено в порядок 15 прогулочных зон, план на этот год – еще четыре», – говорит Олег Гарин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и куратор проекта голосования в Ижевске.

Кстати, помогать в голосовании жителям Удмуртии будет волонтеры. Добровольцев разместят в самых проходимых городских и сельских точках: МФЦ, торговые центры, парки, скверы. Там они будут, в том числе, предоставлять технические средства для голосования тем, у кого их нет.

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