Более 11 тысяч жителей Удмуртии отдали свои голоса за пространства для благоустройства во Всероссийском голосовании Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В конце апреля на электронной федеральной платформе 18.gorodsreda.ru апреля в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало голосование за общественные пространства, которые планируют благоустроить в 2022 году в Удмуртии. Оно продлится до 30 мая, а объекты предлагается выбрать самим жителям республики. Так, уже 11 235 жителей отдали свои голоса во Всероссийском голосовании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что среди остальных территорий, участвующих в голосовании, самая большая активность в Игре. Там уже почти 900 человек проголосовали за благоустройство территории перед кафе «Рябинушка».

Проголосовать сможет любой желающий житель Удмуртии, который уже получил паспорт – достиг 14 лет. На сайте размещены общественные территории и дизайн-проекты благоустройства в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, Игре и Уве. Отдать голос за один из объектов можно с помощью учетной записи «Госуслуг» или зарегистрировавшись на сайте по номеру телефона.

«Пока лидер среди объектов в столице – эспланада Центральной площади, затем парк «Тишино» и «Березовая роща». В рамках голосования в Ижевске горожане решают, какая территория будет благоустроена в первую очередь и получит больший объем финансирования. Напомню, что в прошлом году приведено в порядок 15 прогулочных зон, план на этот год – еще четыре», – говорит Олег Гарин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и куратор проекта голосования в Ижевске.

Кстати, помогать в голосовании жителям Удмуртии будет волонтеры. Добровольцев разместят в самых проходимых городских и сельских точках: МФЦ, торговые центры, парки, скверы. Там они будут, в том числе, предоставлять технические средства для голосования тем, у кого их нет.

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