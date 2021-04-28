Определить пространства для благоустройства в Удмуртии смогут жители до 30 мая Фото: Алена Селезнева

На электронной федеральной платформе 18.gorodsreda.ru стартовало голосование за общественные пространства, которые планируют благоустроить в 2022 году в Удмуртии. Оно продлится до 30 мая, а объекты предлагается выбрать самим жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На сайте размещены общественные территорий и дизайн-проекты благоустройства в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, Игре и Уве. Те объекты, которые наберут большинство голосов, попадут в перечень на 2022 год.

«Основная задача проекта - преобразить облик города, сделать его комфортнее для жителей. А активное участие жителей во всех процессах подготовки и реализации проектов благоустройства делает эту работу более открытой, понятной, а пространства становятся действительно интересными, удобными для людей», - говорит мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Принять участие в голосовании может каждый гражданин России старше 14 лет.

Кстати, в Ижевске можно выбрать одно из трех пространств: парк Тишино, Берёзовая роща и вторая часть эспланады, ведущей к набережной

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