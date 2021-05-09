Торжественное возложение цветов к Вечному огню прошло в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 9 мая, в 09:00 в Сквере Победы состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. К монументу боевой и трудовой славы каждый год в День Победы люди несут тысячи цветов - красных гвоздик. Погибших бойцов почтили минутой памяти.

Сегодня на мероприятии присутствовал глава Удмуртии Александр Бречалов. В сквере ижевчане встречают ветеранов, которым также дарят цветы.

«Комсомолка» вела прямую трансляцию из Сквера Победы. Журналисты медиагруппы «Центр» будут весь день выходить в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, который поддерживает администрация главы и правительства Удмуртии. Он пройдет в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

А уже в 10:00 на центральной площади начнется Парад Победы.

Узнать афишу мероприятий на 9 мая можно здесь.

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