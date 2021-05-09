Видео: проекцию будущей стелы «Город трудовой доблести» показали жителям Ижевска 8 мая

Накануне, 9 мая, ижевчанам представили проекцию будущей стелы «Город трудовой доблести», которую поставят в Сквере Победы в 2022 году.

«Здесь вы видите прототип. Сама стела будет гораздо выше и торжественнее. Строительно-монтажные работы мы начнем в следующем году, и ко Дню оружейника, 19 сентября 2022 года, планируем представить настоящую стелу»,- рассказал «Комсомолке» мэр города Олег Бекмеметьев.

Вчера там же заложили и «Капсулу времени». Ее откроют 9 мая 2045 года – в честь столетия Великой Победы. Внутри находится послание, написанное руками заслуженного конструктора России Владимира Ярыгина и курсанта военно-патриотического центра «Школа юных летчиков» Руслана Хафизова. Что они решили отразить в тексте - никто не знает.

Церемония закончилась салютом и демонстрацией документального фильма о трудовых подвигах ижевчан в годы Великой Отечественной войны.

«В конце 1941 года в Ижевск были эвакуированы без малого 50 предприятий с территорий Советского Союза. В сжатые сроки было налажено производство оружия, которое было так необходимо бойцам на фронте. За сутки наши предприятия вооружали одну стрелковую и одну авиационную дивизии. За все годы Великой Отечественной войны в Ижевске выпущены более 12 млн единиц стрелкового оружия. Героическими усилиями наших жителей построена железная дорога Ижевск-Балезино. В ижевских госпиталях были восстановлены и возвращены в действующую армию столько солдат, что из них можно было сформировать около 12 дивизий. Все жители нашего города в те годы объединились, чтобы победить врага. И в прошлом году мы все вместе, так же объединившись, голосовали за присвоение Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести». Мы всегда будем помнить тех, кто приближал Победу, самоотверженно работая в тылу. Ижевск по праву заслужил это звание!», — отметил Олег Бекмеметьев.

Напомним, созданием стелы занялись после того, как в марте 2020 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил 20 городам России звание «Город трудовой доблести». Создание проекта занимались Денис Стритович и Кирилл Сокольский. Разработчики приезжали в Ижевск чтобы изучать краеведческие материалы и фотографии, чтобы наполнить проект индивидуальным для нашего города смыслом.

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