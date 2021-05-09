Сводный хор отцов и сыновей споет песни Победы на Центральной площади Ижевска 9 мая

9 мая сводный хор отцов и сыновей исполнил песню в эфире радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 9 мая, Ижевск отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. В 18.00 на Центральной площади Ижевска сводный хор отцов и сыновей исполнит песни, посвященные Великой Отечественной войне и Победе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С трибуны напротив Дома Правительства Удмуртии они исполнят песни «Священная война», «Десятый наш десантный батальон», «Катюша» и другие.

«Жители нашего города любят удивлять и создавать новые масштабные проекты. И в этот раз большой хоровой коллектив объединит отцов и сыновей, станет частью народной памяти о дедах и прадедах, участников акции «Бессмертный полк». Мы хотим показать, что память о Победе, о подвиге великой страны живет в наших сердцах и передается от поколения к поколению. В генеральной репетиции сводного хора приняли участие более 730 мужчин, подростков и совсем еще юных мальчишек», - говорит глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Проект соберет вместе почти 1000 участников. присоединится к исполнению песен сможет любой желающий: организаторы приглашают прийти семьями и взять с собой портреты своих героев войны.

Завершится выступление Всероссийская акция «Синий платочек»: мужчины пригласят на вальс женщин.

Журналисты медиагруппы «Центр» будут весь день выходить в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, который поддерживает администрация главы и правительства Удмуртии. Он прошел в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Рисунки художницы из Ижевска Ефросиньи Анисенковой украсили новую коллекцию одежды от Александра Рогова

Видео: на Центральной площади Ижевска воссоздали атмосферу заводского цеха времен войны