Видео: житель Ижевска вытаскивает из пруда пьяного подростка

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

10 мая на весь Ижевск прогремела новость о пьяном подростке, которого уносили с пляжа Ижевского пруда на носилках, так как он не мог передвигаться самостоятельно. Тогда сообщалось, что ребенка из воды доставали очевидцы и вот в социальных сетях появилось видео.

На кадрах видно, как мужчина вытаскивает из пруда пьяного подростка, который ведет себя неадекватно. Находится в таком состоянии на воде небезопасно - мальчик мог утонуть. К счастью, с подростком все хорошо. И это именно потому, что вокруг были неравнодушные, которые вызвали спасателей и скорую.

«Ужас всей ситуации в том, что на фоне видео слышен многочисленный смех. Люди не задумываются над всей серьёзностью ситуации, не понимают что ребёнок только что чуть не утонул, а они просто смеются над тем, что он сильно пьян», - пишет автора поста в группе «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» во «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к видео жители города предлагают наградить смельчака, который вытащил подростка из воды.

«Молодец, а МЧС пусть представит сознательного Ижевчанина к медали- За спасение утопающих! Получит к пенсии звание Ветеран труда России, это хоть- какие-то льготы по ЖКХ и проезд бесплатный», - пишет Сергей Борисов.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях напомнил, что сейчас городской пляж закрыт для купания. Специалисты обследуют дно и пробы воды лишь к 1 июня. «Спасатели ежедневно патрулируют берег пруда. На пляже установлено видеонаблюдение с выводом сигнала на станцию. Спасательный пост оборудован и на Воложке, в этом году его также оборудуют видеокамерами», - пишет мэр города.

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