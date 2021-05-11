14 мая в Ижевске запустят новое 15-метровое колесо обозрения в парке Космонавтов Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В 2021 году в ижевском Парке космонавтов начнут работать три новых аттракциона: семейный джет «Лебеди» (стоимость билетов - 120-180 руб.), экстремальная «Аэлита» (14+) и колесо обозрения «Романтика» (6+). Последнее начнет работать с 14 мая, а остальные два аттракциона можно посетить уже с завтрашнего дня. Об этом рассказало порталу IZHLIFE (18+) руководство парка.

Новое 15-метровое колесо будет вмешать одновременно 16 посетителей, так как восемь его кабинок смогут разместить не более двух человек.

Новы аттракционы поступили в столицу Удмуртии из Волгограда и были выпущены еще в 2006-2008 гг.

Кстати, в июле в Парке космонавтов хотят обновить карусель «Карнавал» и поставить там новые фигуры.

«В зоне фудкорта также ожидаются изменения и перестановки. Планируется расширить зону обслуживания посетителей, появятся столики и скамейки, освещение», — сообщает руководство парка.

Все остальные аттракционы парка уже работают.

Напомним, 7 мая в парке Кирова запустили 27-метровое колесо обозрения.

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