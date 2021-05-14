Погода в Ижевске 14 мая: +30°C и небольшой южный ветер

Погода в Ижевске 14 мая Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 мая, пятница. Вот и прошла первая рабочая неделя после долгих праздников. Но жителей города больше утомляла не она, а жаркая погода.

Напомним, по сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС» с 11 по 15 мая в Ижевске ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 градусов и более.

Вот и сегодня, по данным Яндекс.Погоды, весь день будет ярко светить солнце. Температура воздуха поднимется до +30°C. Будет дуть ветер со скоростью 4,7 м/с, однако его направление будет южное.

К ночи столбик термометра опустится лишь до +19°C.

А впереди такие же жаркие выходные. Многие жители проводят такие дни около воды, однако, спасатели Ижевска напоминают: купальный сезон в городе еще не открыт. На данный момент температура в водоеме не превышает 15 градусов.

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