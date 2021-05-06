27-метровое колесо в парке Кирова в Ижевске заработает 7 мая

Фото: Instagram @futureparkizhevsk

27-метровое колесо в парке Кирова в Ижевске, которое в октябре 2020 года привезли в столицу Удмуртии из Волгограда, начнет работу 7 мая. Стоимость билета на новый аттракцион - 130 рублей. А расположен он будет в тематической зоне «Парк будущего». Об этом сообщается в Instagram @futureparkizhevsk.

Ранее генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) говорил, что колесо заработает как раз в это время. А в конце апреля оно проходило регистрацию и все необходимые проверки.

Еще в октябре 2020 года «Комсомолка» рассказывала о покупке за 4,5 миллиона рублей нового аттракциона для города. Тогда планировалось, что монтаж колеса начнется уже в ноябре, но сроки сдвинулись.

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