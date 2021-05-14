Филиппины, Нигерия, Венесуэла, Иордания: в 2021 году в Ижевске увеличилось число интернациональных браков

Фото: управление ЗАГС Администрации Ижевска

В управлении ЗАГС Администрации Ижевска сообщили, что количество интернациональных браков в столице Удмуртии растет. Так, в преддверии майских праздников 2021 года в числе женихов и невест оказались граждане следующих государств: Ирак, Иран, Египет, Либерия, Йемен, Филиппины, Нигерия, Венесуэла, Гамбия, Иордания.

Сообщается, что такие пары в процесс торжества нередко вносятся национальные традиции.

Фото: управление ЗАГС Администрации Ижевска

«Интернациональные церемонии регистрации заключения брака неповторимы и эмоциональны. Особенно трогательно звучит русское «Да!», - говорится в сообщении.

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