Видео: фигуристка из Ижевска Алина Загитова принесла цветы к стенам школы в Казани, где произошла стрельба

Фото: @azagitova

Накануне днем, 13 мая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова прилетела в Казань, чтобы возложить цветы к стенам школы №175 в Казани, где произошла стрельба.

В своих социальных сетях Алина поделилась кадром из-за аэропорта столицы Татарстана, а затем в истории добавила видео, на котором ее узнала поклонница.

Фото: @azagitova

На кадрах видно, что спортсменка не может сдержать слез, когда проходит мимо стихийного мемориала около школы.

Напомним, утром 11 мая из соседнего Татарстана пришла страшная новость. Там, молодой человек зашел в здание школы и убил из дробовика 10 человек. Еще более 20 учащихся и сотрудников находятся в больницах с ранениями и травмами разной степени тяжести.

В связи с этим, в тот же день глава Удмуртии Александр Бречалов провел экстренное совещание, на котором обсуждались меры усиления безопасности в дошкольных и школьных учебных заведениях.

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