30 тысяч жителей Удмуртии выбрали парки и скверы для благоустройства

Проект благоустройства эспланады Центральной площади

Почти 30 тысяч жителей Удмуртии проголосовали за парки и скверы, которые они хотели бы видеть благоустроенными в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наши города и села меняются и, что самое важное, меняются при непосредственной инициативе самих жителей. Проголосовать может каждый житель Удмуртии и решить, какая территория должна быть благоустроена в первую очередь и как она должна выглядеть», - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Голосование проводится на сайте 18.gorodsreda.ru. Среди объектов, участвующих в голосовании, от Удмуртии представлены:

- Ижевск – Центральная площадь, парк «Березовая роща», парк «Тишино»;

- Глазов – бульвар по ул. К. Маркса;

- Воткинск – сквер у Казанского вокзала;

- Сарапул – городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Горького, 56а;

- Можга – набережная городского пруда, сквер по ул. Вокзальная, МБУ ДО «ЦДОД» (детский парк);

- Увинское сельское поселение – парк деревянных скульптур, парк павших героев;

- Игринское сельское поселение – территория между храмом Иоанна Богослова и налоговой, территория перед памятником Ленину, территория перед кафе «Рябинушка».

«В этом году начался ремонт эспланады, которая станет логическим продолжением обновленной Центральной площади. Но за лето будет выполнена только половина работ. Нам просто необходимо в следующем году завершить эспланаду, и все горожане могут посодействовать этому, отдав свой голос за благоустройство эспланады», - отметил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В селах также активно голосуют, как и в городах.

«В Игре за время голосования, уже свыше 2 тысяч человек проголосовали за благоустройство территории у кафе «Рябинушка». И это понятно, потому что проект, действительно, уникальный», - подчеркнул Олег Гарин, замсекретаря регионального отделения «Единая Россия» по проектной работе.

Отдать свой голос очень легко – до 30 мая нужно ввести свой номер телефона или учетную запись Госуслуг при регистрации на сайте 18.gorodsreda.ru

Отметим, выборы общественных пространств стартовали по всей стране в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

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