Ижевский детский сад №50 стал лучшим дошкольным учреждением России

В детском саду №50 занимаются экологическим воспитанием детей. Фото: Минобразования Удмуртии

Детский сад №50 Ижевска получил звание лучшего дошкольного образовательного учреждения России.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, в прошлом году садик стал лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших садов России» и занесен в реестр «Доска почета России».

Подчеркивается, что у 67% педагогов высшая и первая квалификационные категории. В саду ведется активная работа с родителями – здесь работает клуб «Содружество».

Одно из приоритетных направлений работы – экологическое воспитание. Здесь работают два зимних сада с экзотическими растениями и обитателями живых уголков, есть экологическая гостиная и тропа. Кроме этого, в рамках нравственно-патриотического воспитания ежегодно в ряды юных кадетов МЧС вступает более 60 воспитанников.

Ранее стало известно, что второй корпус детского сада №216, который сейчас строится на улице Берша в Ижевске, планируют открыть уже в начале лета.

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