Крематорий могут построить в Завьяловском районе под Ижевском

Под Ижевском может появится крематорий

Крематорий может быть построен под Ижевском. Так, власти Удмуртии предоставили в аренду ООО «Терра» участок площадью 43,66 тыс. кв. м. без проведения торгов. Он находится в Завьяловском районе, в МО «Италмасовское».

Глава Удмуртии уже подписал соответствующее распоряжение. Документ будет действовать два года, начиная со дня его подписания.

Напомним, что подобное сооружение уже планировалось построить в Ижевске, но против этого высказались жители близлежащего микрорайона. Новый участок для него выбрать не смогли.

Также ранее сообщалось, что был выделен земельный участок на окраине Сарапула. Предполагалось, что там реализуют инвестиционный проект стоимостью 147 млн рублей.

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