Штрафы за парковку на газонах в Ижевске вернутся с 1 июня

До окончания действия моратория осталось две недели Фото: pixabay.com

С 1 июня водителей, которые паркуют свои авто на газонах, в Ижевске снова начнут штрафовать, об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, мораторий на штрафы за парковку на газонах был введен 1 апреля. Власти приняли такое решение, чтобы дать собственникам многоквартирных домов без парковочных мест время на проведение собрания и организацию стоянки на придомовой территории.

Исключение составляли административные дела, возбужденные по обращениям граждан – всего за полтора месяца действия моратория инспекция вынесла 95 постановлений.

Через две недели, 31 мая, срок действия моратория истекает, штраф за парковку на газоне составит 2000 рублей.

За отведенное на раздумья время уже 62 дома направили в городскую администрацию решения собственников по организации парковочных мест во дворах.

Отправить решение можно по электронной почте main@omm.izh.ru в МКУ «Административная инспекция города Ижевска».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 30 тысяч жителей Удмуртии выбрали парки и скверы для благоустройства

- Солнечная арка и озеленение: каким видят сквер около кафе «Рябинушка» в удмуртском поселке Игра