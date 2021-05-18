Супруга заслуженного артиста Башкортостана Элвина Грея сфотографировалась в худи с картой Удмуртии

Супруги специально заказали одежду с изображением родных регионов Фото: instagram.com/_izi___izi/

Совместное фото с мужем опубликовала в своем Инстаграме супруга заслуженного артиста Башкортостана Элвина Грэя. Пара позирует в уютных темно-серых худи с надписью HOME («Хоум»), что переводится с английского как «дом».

Буква «О» на одежде заменена на карту родного региона. Супруги специально заказали себе такие толстовки, чтобы напоминание о доме всегда было с ними. Соответственно, на худи Элвина Грея изображена карта Башкортостана, а на худи Инзили – Удмуртия, откуда девушка родом.

Напомним, свадьба певца и уроженки Удмуртии состоялась по всем мусульманским традициям в январе 2021 года.

«Наша история знакомства тоже связана с этими двумя республиками», — пишет Инзиля под фото.

«Невероятно милые! Серый цвет вам обоим очень идет», — восхитились в комментариях поклонники.

Кстати, известна стоимость подобной толстовки: худи с изображением родного региона обойдется в 4000-4500 рублей.

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