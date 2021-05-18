Без горячей воды останутся жители более 200 домов Ижевска

По каким адресам в Ижевске отключат горячую воду? Фото: Амир Закиров

В Ижевске идут гидравлические испытания магистральных теплосетей, и в многоквартирных домах начали отключать горячую воду.

В ближайшие двое суток горячую воду отключат в 213 многоквартирных домах, об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс».

Так с 18 по 31 мая не будет ГВС во многих домах Индустриального района, в частности, это коснется жителей ул. Воткинское шоссе и Дзержинского.

С 19 мая по 1 июня отключения затронут Октябрьский район, больше всего домов останется без горячей воды на ул. Карла Маркса.

Жителей просят проявлять осторожность вблизи от мест проведения работ.

Полную информацию об отключениях ГВС можно увидеть здесь.

Жители следующих домов останутся без ГВС с 18 по 31 мая:

- Ул. Воткинское шоссе, дома №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112, 114, 116, 116а, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 140, 142, 144, 146, 148;

- Ул. Дзержинского, дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71а;

- Ул. Кунгурцева, дома №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

- Ул. Славянское шоссе, дом № 0/1

А по этим адресам не будет горячей воды с 19 мая по 1 июня:

- Ул. В.Сивкова, дома №№ 259а, 265а;

- Ул. К.Маркса, дома №№ 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302;

- Ул. Кирова, дома №№ 111, 111а, 111б, 113;

- Ул. М.Горького, дома №№ 73, 74а, 79, 84, 90, 150, 152, 154, 156, 156а;

- Ул. Милиционная, дома №№ 4, 14;

- Ул. Пушкинская, дома №№ 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;

- Пер. Широкий, дом № 277.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- При лесном пожаре площадью 100 га пострадал национальный парк «Нечкинский» в Удмуртии

- Штрафы за парковку на газонах в Ижевске вернутся с 1 июня