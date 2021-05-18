При лесном пожаре площадью 100 га пострадал национальный парк «Нечкинский» в Удмуртии

Жителей попросили сохранять спокойствие Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Крупный лесной пожар произошел в понедельник, 17 мая, в Завьяловском и Воткинском районах Удмуртии.

Как сообщил на своей официальной странице «Вконтакте» глава региона Александр Бречалов, возгорание в итоге затронуло огромную территорию – почти 100 га. В том числе пострадали земли национального парка «Нечкинский».

К вечеру 17 мая пожар почти потушили за исключением одного тлеющего участка Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

К вечеру пожар почти потушили, остался тлеть лишь один очаг в Воткинском районе. На этом месте был выставлен круглосуточный караул, и тушение продолжилось утром

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, к тушению были привлечены 227 человек личного составе и 67 единиц техники. Пожарные провели опашку населенных пунктов, ликвидировав угрозу перехода пожара на населенные пункты. Эвакуация жителей не потребовалась, людей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

На человеческое жилье пожар перекинуться не успел Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Также глава Удмуртии отметил, что в регионе произошло уже более 240 лесных и ландшафтных пожаров, и напомнил, что на территории республики действует особый противопожарный режим.

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