Владельцы пойманной в Удмуртии полутораметровой змеи нашлись

Амурский полоз не представляет для человека опасности Фото: предоставлено героями публикации

14 мая в Глазове произошел инцидент: местный житель обнаружил в своем палисаднике змею и вызвал спасателей. Те, в свою очередь, обратились за помощью к девушке, которая занимается содержанием рептилий.

Глазовчанка определила змею как неядовитого амурского полоза и забрала на передержку. Животное оказалось практически ручным. Позже девушка сообщила «Комсомолке», что хозяева нашлись буквально в тот же день – они отреагировали на пост, размещенный в социальных сетях.

«Хозяева увидели пост в группе, написали мне «ВКонтакте», предоставили доказательства, что это их змея, и на следующий день забрали», — рассказала девушка.

Неизвестно, каким образом полоз оказался вне террариума, хозяйки в то время не было дома. Змея заползла на подоконник, опрокинула с него все горшки с растениями и выбралась через форточку на свободу – сетки на окне не было.

Сейчас полоз водворен в свой террариум, хозяева будут тщательно следить, чтобы побегов не повторилось.

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