Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Ижевске 24 мая

Сегодня в Ижевске ожидается усиление ветра Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 мая, в Ижевске ожидаются сильные порывы ветра 15–17 м/с. Об этом сообщают в Удмуртском гидрометцентре.

Также синоптики предупреждают об чрезвычайной пожароопасности (5 класс). Она продлится до 25 мая.

В пресс-службе МЧС по Удмуртии рекомендуют населению быть внимательными на дорогах и тротуарах, не жечь траву на приусадебных участках и не подходить к оборвавшимся проводам.

Напомним, сегодня также ожидаются небольшие дожди.

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