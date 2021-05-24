Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Ижевске 24 мая

Сегодня в Ижевске ожидается усиление ветра
Фото: pixabay.com
Сегодня, 24 мая, в Ижевске ожидаются сильные порывы ветра 15–17 м/с. Об этом сообщают в Удмуртском гидрометцентре.
Также синоптики предупреждают об чрезвычайной пожароопасности (5 класс). Она продлится до 25 мая.
В пресс-службе МЧС по Удмуртии рекомендуют населению быть внимательными на дорогах и тротуарах, не жечь траву на приусадебных участках и не подходить к оборвавшимся проводам.
Напомним, сегодня также ожидаются небольшие дожди.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Насмерть сбитый мужчина, взрыв автомобиля и перевернутая машина: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии
Кино о моржихе, дворнике и Чайковском: ТОП-5 фильмов, снятых в Удмуртии