Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 мая 2021 6:07

Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Ижевске 24 мая

До 25 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность
Анастасия Михайлова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сегодня в Ижевске ожидается усиление ветра

Сегодня в Ижевске ожидается усиление ветра

Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 мая, в Ижевске ожидаются сильные порывы ветра 15–17 м/с. Об этом сообщают в Удмуртском гидрометцентре.

Также синоптики предупреждают об чрезвычайной пожароопасности (5 класс). Она продлится до 25 мая.

В пресс-службе МЧС по Удмуртии рекомендуют населению быть внимательными на дорогах и тротуарах, не жечь траву на приусадебных участках и не подходить к оборвавшимся проводам.

Напомним, сегодня также ожидаются небольшие дожди.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Насмерть сбитый мужчина, взрыв автомобиля и перевернутая машина: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Кино о моржихе, дворнике и Чайковском: ТОП-5 фильмов, снятых в Удмуртии

Погода в Ижевске