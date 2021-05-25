Два наезда на детей за 10 минут случилось в Ижевске

ДТП происходили в разных местах Ижевска Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

21 мая в Ижевске случилось сразу два наезда на детей. ДТП происходили в разных местах, а интервал между ними составил чуть менее 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Удмуртии.

Так, около 17:19 на улице Ворошилова 34-летний водитель» «КИА-Рио» наехал на шестилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Около 17:28 минут на улице Клубной произошло похожее ДТП, тоже с маленьким ребенком. 39-летняя женщина на «Хенде-Солярис» наехала на трехлетнюю девочку. Малышка неожиданно выбежала на дорогу.

Оба ребенка получили травмы.

Еще одна авария с перевертышем произошла 23 мая. Водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением.

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