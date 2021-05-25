Простой и забавный: фигуристка из Удмуртии рассказала о мужчине, который покорит ее

Елизавета Туктамышева из Удмуртии. Скриншот с видео

Известная фигуристка из Глазова Елизавета Туктамышева призналась, что ее сердце сейчас свободное и рассказала в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», какой мужчина сможет ее покорить.

«Простой, умный, добрый и очень забавный. Если нет чувства юмора и он не смешной (даже может просто своим видом меня веселить), то такой мне не подойдет. Главное — чувство юмора и быть простым, не заносчивым, не высокомерным, а именно хорошим человеком. Это самое важное», - подчеркнула Елизавета.

Серебряная чемпионка 2021 года рассказала и о своем похудении.

«В конце такого насыщенного сезона само немножечко схуднулось. В принципе, я никогда специально этого не делаю. У меня есть рабочий вес, и я в нем нахожусь. Примерно 47 кг. Это нормальные вес фигуристки моего роста», - рассказала бывшая глазовчанка.

Ранее спортсменка опубликовала новые, чувственные, черно-белые фотографии у себя на страничке в «Инстаграм». И назвала серию снимков «Нежность внутри».

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