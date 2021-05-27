Рабочая группа займется вопросами строительства крематория в Удмуртии

Споры о крематории не утихают, но распоряжение уже подписано главой республики Фото: pixabay.com

Депутаты Завьяловского района приняли решение создать рабочую группу по вопросу строительства крематория около поселка Италмас. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, объем инвестиций составит 120 млн рублей.

В состав группы войдут члены правительства региона, депутаты, общественники, члены общественной палаты Удмуртии, инвестор и местные жители.

Модель планируемого объекта. Фото: Виктор Шестаков

«В прошедшие выходные состоялась встреча инвестора с местными жителями. Мы понимаем насколько это важная и животрепещущая тема для местных жителей. У людей еще очень много вопросов, а также идей и предложений по данной инициативе. Мы хотим, чтобы каждый был услышан. Именно это и станет ключевой задачей рабочей группы», — отметил глава Завьяловского района Константин Русинов.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов уже подписал распоряжение о выделении участка под эти нужны площадью 43,66 тыс. кв. м. Строительство завершится в 2023 году.

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