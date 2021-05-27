Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заработал 4,6 млн рублей за год

Доход Олега Бекмеметьева вырос на 43,8% Фото: Архив КП

Сотрудники администрации Ижевска опубликовали данные о своих доходах на официальном сайте города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев получил 4,6 млн рублей. Эти цифры приводятся с учетом дохода от долей участия в коммерческих организациях и от продажи недвижимости. В прошлом году заработок мэра составил 3,2 млн рублей.

В собственности Олега Бекмеметьева находятся земельный участок, квартира, автомобиль Volkswagen Touareg, нежилое помещение и доля в праве на квартиру.

Жена главы города заработала 717, 8 тысяч рублей. В ее собственности две квартиры и автомобиль Suzuki SХ4. Доход жены градоначальника указан с учетом прибыли от вкладов в банках, сдачи квартиры в аренду, долей участия в коммерческих организациях и доходов от ценных бумаг.

Денис Логинов, первый заместитель главы администрации, заработал 2,1 млн рублей с учетом дохода от предыдущего места работы.

Дмитрий Чистяков, замглавы по соцполитике, в 2020 году получил 1,9 млн рублей. В эту сумму входят ежемесячное пособие на ребенка и доход от вклада в банке.

Игорь Сальников, замглавы по ЖКХ и строительству, задекларировал 1,6 млн рублей.

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