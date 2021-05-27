Спасатели чистят дно пруда у городского пляжа Ижевска

Специалисты достают со дна опасные для здоровья отдыхающих вещи Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

26 мая ижевские спасатели начали важную работу – обследование дня прибрежной полосы пруда, которая примыкает к городскому пляжу. Как сообщает пресс-служба администрации города, это обязательное мероприятие проводится каждый год перед открытием летнего сезона.

Водолазам предстоит:

- Обследовать участок общей площадью 2,1 тыс. кв. м.;

- Обследовать участок от береговой линии до глубины 2,5 м.;

- Установить буйки, ограничивающие зону купания от необследованной территории.

Спасатели установят красные буйки, за которые нельзя заплывать Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

«Основные работы по очистке прибрежной полосы мы проводим весной, когда в преддверии паводка понижается уровень воды в пруду. Перед открытием купального сезона чистим еще раз. Достаем стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, детские игрушки, зонты – то, что оставляют отдыхающие, раньше встречались автомобильные покрышки, обломки бетонных конструкций и многое другое. Мусора в пруду в последние годы становится меньше, но его все равно достаточно. В течение сезона по необходимости водолазы повторно обследуют дно, если поступают обращения граждан», — поделился информацией заместитель начальника по поисково-спасательной работе Управления гражданской защиты Ижевска Евгений Абышев.

В летние месяцы спасатели дежурят круглосуточно Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Определена и подрядная организация. ООО «Людмила» берет на себя обязанности:

- Сбора мусора;

- Установки двух туалетных кабинок;

- Содержания раздевалок и навесов;

- Обеспечения работы питьевых фонтанчиков;

- Информирования населения о температуре воды в пруду, санитарно-эпидемиологическом состоянии пляжа;

- Обозначения границ заплыва в местах купания буйками красного цвета;

- Устройства детской купальни.

Напомним, что городской пляж должны открыть после 1 июня. К этой дате специалисты также должны проверить воду и песок на соответствие санитарным нормам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Фотофакт: фестиваль песчаных скульптур проходит в парке Космонавтов в Ижевске

- Тонущего 10-летнего мальчика спас сотрудник полиции в Удмуртии

- Аллея памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова появилась в Глазове