Более 3 млн рублей заработала стоматология без лицензии за два года

Стоматология работала без лицензии Фото: Диля Ахмадишина

В Шарканском районе с 2018 года работала стоматология без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подсудимая организовала стоматологический кабинет и за два года заработала 3,3 млн рублей. Было возбуждено дело по ч.1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

Воткинский районный суд приговорил предпринимательницу к штрафу 100 тысяч рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства. Приговор пока не вступил в законную силу, но деятельность стоматологии практически прекращена.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вода в Ижевском пруду не соответствует санитарно-химическим нормам

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заработал 4,6 млн рублей за год

Рабочая группа займется вопросами строительства крематория в Удмуртии