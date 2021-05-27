Глава Удмуртии Александр Бречалов заработал за год 4,8 млн рублей

Доходы главы региона упали Фото: Диля Ахмадишина

Глава Удмуртии Александр Бречалов задекларировал доход в 4 млн 843,4 тысячи рублей. Данные опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртии.

У Бречалова в собственности находится автомобиль Volkswagen Multivan, в пользовании — квартира площадью 147,5 кв. м.

В прошлом году его доходы составили 18,2 млн рублей. Это обосновывалось продажей недвижимости.

Жена Александра Бречалова заработала 3,6 млн рублей с учетом иных доходов. У нее в собственности находятся пять земельных участков площадью 1600, 3592, 593, 3666, 2208 кв. м, два жилых дома площадью 80 и 20 кв. м и квартира площадью 147,5 кв. м. По сравнению с прошлым годом ее доходы упали: в 2019 она задекларировала 14,6 млн рублей. Но с тех пор в документах появились два земельных участка и дом.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев задекларировал доход в 4,6 млн рублей.

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