Карта распространения коронавируса на 28 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости по районам Удмуртии Фото: pixabay.com
По данным удмуртского Оперштаба, по состоянию на утро 28 мая в республике зафиксировали 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 40 человек. Летальных случаев нет.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16234
Глазов — 1 581
Воткинск — 1 429
Можга — 1 793
Сарапул - 1293
Завьяловский район — 1 838
Алнашский район — 653
Балезинский район — 566
Вавожский район — 292
Воткинский район — 376
Глазовский район — 371
Граховский район — 200
Дебесский район — 303
Игринский район — 778
Камбарский район — 301
Каракулинский район — 214
Кезский район — 365
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 355
Малопургинский район — 506
Можгинский район — 317
Сарапульский район — 411
Селтинский район — 281
Сюмсинский район — 249
Увинский район — 951
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 313
Якшур-Бодьинский район — 503
Ярский район — 288
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Яйца редких журавлей из зоопарка Удмуртии отправили в заповедник
- Житель Ижевска угодил в западню, спасая кошку