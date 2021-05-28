Карта распространения коронавируса на 28 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости по районам Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным удмуртского Оперштаба, по состоянию на утро 28 мая в республике зафиксировали 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 40 человек. Летальных случаев нет.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16234

Глазов — 1 581

Воткинск — 1 429

Можга — 1 793

Сарапул - 1293

Завьяловский район — 1 838

Алнашский район — 653

Балезинский район — 566

Вавожский район — 292

Воткинский район — 376

Глазовский район — 371

Граховский район — 200

Дебесский район — 303

Игринский район — 778

Камбарский район — 301

Каракулинский район — 214

Кезский район — 365

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 355

Малопургинский район — 506

Можгинский район — 317

Сарапульский район — 411

Селтинский район — 281

Сюмсинский район — 249

Увинский район — 951

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 313

Якшур-Бодьинский район — 503

Ярский район — 288

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