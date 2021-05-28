Житель Удмуртии спаивал знакомого ребенка из интерната

Виновника приговорили к общественным работам Фото: pixabay.com

Жителя села Кез осудили за спаивание несовершеннолетнего учащегося Озоно-Чепецкой школы-интерната. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что с октября 2020-го по январь 2021 года мужчина систематически угощал своего знакомого ребенка алкоголем. Это является уголовно наказуемым деянием.

Подсудимому назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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