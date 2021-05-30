Карта распространения коронавируса на 30 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирусом заразились 43 жителя Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Удмуртии, по состоянию на утро 30 мая зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусом. К сожалению, три человека скончались.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 269

Глазов — 1 589

Воткинск — 1 430

Можга — 1 796

Сарапул – 1 297

Завьяловский район — 1 841

Алнашский район — 654

Балезинский район — 570

Вавожский район — 292

Воткинский район — 376

Глазовский район — 372

Граховский район — 201

Дебесский район — 303

Игринский район — 778

Камбарский район — 302

Каракулинский район — 215

Кезский район — 367

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 358

Малопургинский район — 507

Можгинский район — 318 2

Сарапульский район — 419

Селтинский район — 282

Сюмсинский район — 249

Увинский район — 955

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 315

Якшур-Бодьинский район — 503

Ярский район — 288

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