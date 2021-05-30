Карта распространения коронавируса на 30 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирусом заразились 43 жителя Удмуртии
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба Удмуртии, по состоянию на утро 30 мая зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусом. К сожалению, три человека скончались.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 269
Глазов — 1 589
Воткинск — 1 430
Можга — 1 796
Сарапул – 1 297
Завьяловский район — 1 841
Алнашский район — 654
Балезинский район — 570
Вавожский район — 292
Воткинский район — 376
Глазовский район — 372
Граховский район — 201
Дебесский район — 303
Игринский район — 778
Камбарский район — 302
Каракулинский район — 215
Кезский район — 367
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 358
Малопургинский район — 507
Можгинский район — 318 2
Сарапульский район — 419
Селтинский район — 282
Сюмсинский район — 249
Увинский район — 955
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 315
Якшур-Бодьинский район — 503
Ярский район — 288
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