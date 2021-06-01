60-летний мужчина избил поленом соседа недалеко от Ижевска

Сосед убил гостя поленом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В селе Ягул недалеко от Ижевска мужчина избил поленом соседа. Об этом сообщает прес-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Происшествие случилось 28 мая. 59-летний житель Ягула пришел в гости к обвиняемому и предложил выпить. Они поссорились, и обвиняемый избил визитера поленом, в том числе бил по голове. Потерпевший скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Обвиняемого заключили под стражу. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

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