Огромных крыс обнаружили на улице Петрова в Ижевске

Крысы вырыли норы недалеко от жилого дома. Фото: скриншот видео
В столице Удмуртии у мусорных баков на улице Петрова бегают крысы и оставляют огромные норы. Из-за подобной антисанитарии люди боятся выпускать детей на улицу. Подтвержденный видеозаписями пост об этом появился на стене паблика «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН».
Приводим пост в авторской орфографии и пунктуации:
«Здравствуйте. На Петрова около мусорных баков , наблюдаю уже с марта месяца бегают огромные крысы!!! Люди!! Обратите внимание!! Я даже не знаю куда обратиться, тут гуляют дети!!! Норы огромные, самое интересное, что никто на это не обращает внимание!!! Это полная антисанитария!!! Обратите внимание!!!»
Запись нашла большой отклик у ижевчан – под постом можно заметить множество комментариев. Мнения разделились – кто-то призывает родителей лучше следить за своими детьми и не разрушать сложившуюся экосистему, а кто-то безоговорочно считает, что крыс необходимо уничтожить. Вот несколько комментариев:
«Где гуляют-то? В баки ныряют? Или что? Оставьте животных в покое!»
«Перестаньте выгуливать детей около мусорных баков»
«Вообще то, крысы такие же участники пищевой цепи»
«Крыс надо истреблять»
Также люди делятся своими способами решения проблемы, иногда очень своеобразными:
«В управляющую компанию как минимум сообщить!»
«Приюти, помой, накорми в чём проблема то…»
«Да это же готовый бизнес! Пару духовок и платное сафари можно открывать»
Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, ответственность за крыс и прочих грызунов на придомовой территории несет обслуживающая объект управляющая компания. К примеру, мы уже писали о случае, когда управляющая компания допустила размножение крыс в доме. Местные жители пожаловались в Роспотребнадзор, и управляющей компании выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.
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