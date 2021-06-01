Огромных крыс обнаружили на улице Петрова в Ижевске

Крысы вырыли норы недалеко от жилого дома. Фото: скриншот видео

В столице Удмуртии у мусорных баков на улице Петрова бегают крысы и оставляют огромные норы. Из-за подобной антисанитарии люди боятся выпускать детей на улицу. Подтвержденный видеозаписями пост об этом появился на стене паблика «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН».

Приводим пост в авторской орфографии и пунктуации:

«Здравствуйте. На Петрова около мусорных баков , наблюдаю уже с марта месяца бегают огромные крысы!!! Люди!! Обратите внимание!! Я даже не знаю куда обратиться, тут гуляют дети!!! Норы огромные, самое интересное, что никто на это не обращает внимание!!! Это полная антисанитария!!! Обратите внимание!!!»

Запись нашла большой отклик у ижевчан – под постом можно заметить множество комментариев. Мнения разделились – кто-то призывает родителей лучше следить за своими детьми и не разрушать сложившуюся экосистему, а кто-то безоговорочно считает, что крыс необходимо уничтожить. Вот несколько комментариев:

«Где гуляют-то? В баки ныряют? Или что? Оставьте животных в покое!»

«Перестаньте выгуливать детей около мусорных баков»

«Вообще то, крысы такие же участники пищевой цепи»

«Крыс надо истреблять»

Также люди делятся своими способами решения проблемы, иногда очень своеобразными:

«В управляющую компанию как минимум сообщить!»

«Приюти, помой, накорми в чём проблема то…»

«Да это же готовый бизнес! Пару духовок и платное сафари можно открывать»

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, ответственность за крыс и прочих грызунов на придомовой территории несет обслуживающая объект управляющая компания. К примеру, мы уже писали о случае, когда управляющая компания допустила размножение крыс в доме. Местные жители пожаловались в Роспотребнадзор, и управляющей компании выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.

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