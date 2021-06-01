Более полутора миллионов рублей заплатила 63-летняя жительница Ижевска мошенникам за снятие порчи

Женщина позвонила на московский номер, который увидела по телевизору. Фото: Pixabay

У 63-летней жительницы Ижевска украли более 1,5 миллиона рублей под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В феврале пенсионерка посмотрела программу по телевизору об экстрасенсах. Она позвонила по указанному в телепередаче номеру, рассказала о себе и сообщила данные о детях. Ей ответили, что у нее есть болезни, у старшей дочери — завистники, у младшей — проклятие на смерть. Чтобы снять порчу, ей предложили сеансы за 21 400 рублей.

Три месяца ижевчанка брала кредиты и переводила деньги за атрибуты для сеансов. Когда у нее возникали сомнения, ей отвечали, что женщина рискует жизнью дочери.

В какой-то момент пенсионерке предложили купить защитный камень из Испании за 1,3 млн рублей. Та перевела половину суммы, а потом засомневалась и отправилась в полицию.

Возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

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