Гендиректору «Парков Ижевска» Сергею Буторину объявили выговор за нарушение закона о тишине

Сергея Буторина привлекли к дисциплинарной ответственности Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Генеральный директор АО «Парки Ижевска» привлечен к дисциплинарной ответственности за проведение шумной вечеринки в парке им. Кирова 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 14 на 15 мая в парке Кирова проводилась «Пенная вечеринка», которая помешала многим ижевчанам уснуть из-за шумного звукового сопровождения. Полиция пресекла мероприятие еще до его окончания из-за жалоб.

В ходе проверки выяснилось, что «Парки Ижевска» заключили договор субаренды территории под мероприятие с третьим лицом, обойдя собственника – администрацию Ижевска. В отношении субарендатора участка был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5 закона Удмуртии №57 (нарушение тишины и покоя граждан). Его рассмотрят 3 июня. Статья предусматривает штраф для граждан от 1 до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 25 до 50 тыс. руб.

Напомним, мы уже писали о пенной вечеринке и о реакции Главы Ижевска на жалобы жителей.

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