В магазине в районе остановки «Мир фарфора» в Ижевске неизвестные распылили перцовый баллончик

Фото: Мария Шилова

В районе остановки «Магазин «Мир фарфора» неизвестные распылили перцовый баллончик в магазине. Продавщицу увезли в больницу. Об этом «Комсомолке» рассказала знакомая пострадавшей.

«Знакомая работает в магазине в районе Карла Маркса. Там кто-то распылил перцовый баллончик. Ее увезли на скорой, она под капельницей», — поделилась с нами читательница.

Пользователи в соцсетях писали, что инцидент произошел в районе 11 утра. Например, в группе «Злой ижевчанин» появилась информация, что в магазин зашли двое неизвестных и начали снимать на камеры. В детском отделе у них из-за этого произошел конфликт с продавщицей, и компания распылила перцовый баллончик.

В пресс-службе УМВД по городу Ижевску «Комсомолке» подтвердили факт происшествия. Лица установлены. Проводится проверка, после которой будет дана юридическая оценка произошедшему.

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