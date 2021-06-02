Видео: жителю Ижевска продали замороженную курицу с живым червяком внутри

Неприятный сюрприз нашел в своем обеде житель Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

30 мая в 21:41 житель Ижевска, пожелавший остаться анонимным, купил в одном из супермаркетов города замороженную курицу. 1 июня он решил запечь курицу с картофелем, однако каково же было его удивление, когда он достал готовую курицу из духовки и обнаружил в ней извивающегося червя. Как только курица остыла, паразит куда-то исчез.

Ижевчанин снял паразита на видео, которое предоставил нашей редакции. «Возвращать курицу даже не пытался, поскольку упаковку выкинули ещё вчера, остался один чек. Доказать по одному чеку, что продукт именно из этого магазина, думаю, невозможно» - говорит ижевчанин. К тому же он отметил, что давно покупает продукцию данного бренда - и такое он видит впервые.

Что можно посоветовать нашим читателям, попавшим в такую ситуацию?

1) Обязательно храните все чеки как минимум в течение недели после покупки. Чек - это единственное документальное подтверждение того факта, что вы покупали товар.

2) Обнаружив просрочку или паразитов, нужно прийти в магазин с товаром и чеком и потребовать возврата средств. Обязательно оставьте претензию в книге жалоб. Если вас игнорируют, сфотографируйте свою жалобу и соседнюю с ней страницу, где нет ответа магазина – это пригодится, если вы решите идти жаловаться в Роспотребнадзор.

3) Если деньги вам не вернули или же вы хотите, чтобы магазин наказали за некачественную продукцию, то нужно обратиться в Роспотребнадзор (оттуда ваше заявление перенаправят в другие инстанции - например, в МВД). После этого торговую точку как минимум внепланово проверят. Важно – с 2017 года обращаться в Роспотребнадзор можно только после подачи жалобы в магазин и получения/неполучения ответа.

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